Galatasaray'da ibre Diagne'ye döndü

Galatasaray'da St. Johnstone ile yapılacak rövanş maçında forvette ibre Diagne'ye döndü.



Mustafa Muhammed'ten istenen verime alamayan teknik direktör Fatih Terim'in, verilen şansları iyi değerlendiren Diagne ile maça başlamayı düşündüğü öğrenildi.



Senegalli forveti 11'de sahaya sürmeyi planlayan Terim'in, Muhammed'i ise maçın gidişatına göre değerlendirmeyi amaçladığı bildirildi.



Diğer taraftan Muslera'nın cezası nedeniyle yokluğunda İskoçya'daki rövanş karşılaşmasında kaleyi İsmail Çipe koruyacak.



Kaleci Fatih Öztürk'ün UEFA listesinde yer almaması nedeniyle kaleye geçecek İsmail'in ardında ise yedek olarak genç Berk Balaban yer alacak.



