Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkanlığa aday oluyor

Galatasaray'da başkan adaylarına bir isim daha ekleniyor. Eski milletvekillerinden İbrahim Özdemir aday olma kararı aldı.

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Galatasaray'da İbrahim Özdemir başkanlığa aday oluyor
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24 Mayıs 2021 08:54
Galatasaray'da başkan adaylarına bir isim daha ekleniyor. Sarı-kırmızılılarda Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi'den sonra eski milletvekillerinden İbrahim Özdemir de aday olma kararı aldı. Böylece bu hafta içinde 5 aday yeni takvime göre listelerini verecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nde Devlet ve Ulaştırma Bakanlığı, üç dönem de İstanbul Milletvekilliği yapan Yüksek Mimar İbrahim Özdemir Galatasaray Kulübü Başkanlığına aday olduğunu Salı günü resmen açıklayacak.

40 yıllık Galatasaray genel kurul üyesi olan İbrahim Özdemir, Salı günü düzenlemeyi planladığı basın toplantısında yönetim ve diğer kurullarını, listesini de duyuracak

İbrahim Özdemir, Cuma gününe kadar listesini Divan Kurulu Başkanlığına teslim edecek.


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