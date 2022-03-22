Galatasaray'da ibra sınavı!

Galatasaray'da 26 Mart Cumartesi günü yapılacak Mali Genel Kurul öncesi kulisler hareketlendi. Başkan Burak Elmas ve ekibini zor bir sınav bekliyor.



Özellikle sportif açıdan yaşanan başarısız tablo üyelerin tepkisini çekerken yönetimin kongrede nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyor. İbra edilmemesi halinde gereğini yapacağını söyleyerek seçim sinyali veren Başkan Burak Elmas'ın 26 Mart Cumartesi günü salondaki tabloyu görerek oylamaya geçilmeden "seçim" kararı alabileceği konuşuluyor.



Böyle bir adımın yönetimin şansını artıracağı ve geçmiş dönemlerde ibra sorunu yaşayan yönetiminlerin durumuna düşmeyeceği belirtiliyor.



Kongreye günler kalırken Başkan Burak Elmas'a yönelik eleştiriler üyeler tarafından şu şekilde sıralanıyor:



- Fatih Terim'in seçim kazandıran hamle olmasına karşın yolların 6 ay gibi kısa bir sürede ayrılması.



- 100 milyon dolar sponsor ve 40 milyon dolar kasa kolaylığı konusunda verilen sözlerin yerine getirilememesi.



- Transferin söz verildiği gibi 10 günde bitirilememesi.



- Pilot takım için Avrupa'da görüşmelerin olduğu söylenmesine karşın sadece Nigde Anadolu Futbol Kulübü ile anlaşma yapılması.



- Yönetimden erken kopmalar ile Köksal Ünlü ve Rezan Epözdemir'ın istifaları.



- Kemerburgaz, Florya ve spor salonu konusunda herhangi bir adım atılmaması.



- Seçim öncesi şeffaf olunacağı söylenmesine karşın KAP bildirimlerinde detaylara yer verilmemesi.



- Tartışmalı CEO ataması ve bunun yönetim içinde huzursuzluk yaratması.





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