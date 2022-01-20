Galatasaray'da hücum yine Kerem'e emanet

Kasımpaşa karşısında Galatasaraylılar'ın gözü yine Kerem'in üzerinde olacak.



Hatayspor deplasmanında harika bir frikik golüne imza atan 23 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçında da Torrent'in en güvendiği isim.



Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 33 resmi maça çıkan Kerem, 8 gol 6 asistlik performansıyla Galatasaray 'ın en skorer oyuncusu olmayı başardı.





İLGİLİ VİDEO