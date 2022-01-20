Galatasaray'da hücum yine Kerem'e emanet

Galatasaray, kritik maçta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılarda gözler yine Kerem Aktürkoğlu'nda olacak. Genç yıldız, Kasımpaşa maçında da Torrent'in en güvendiği isim.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hücum yine Kerem'e emanet
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20 Ocak 2022 10:26
Kasımpaşa karşısında Galatasaraylılar'ın gözü yine Kerem'in üzerinde olacak.

Hatayspor deplasmanında harika bir frikik golüne imza atan 23 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçında da Torrent'in en güvendiği isim.

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 33 resmi maça çıkan Kerem, 8 gol 6 asistlik performansıyla Galatasaray 'ın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

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