Süper Lig'de sezonun ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kalıp'u konuk edecek olanhesap kapatmayı hedefliyor.Sarı-Kırmızılılar, ligin ilk yarısında sadece Fenerbahçe, Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybı yaşamıştı.Cim Bom, ligin ikinci yarısında ise hesap kapatmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Galatasaray, bugün ilk olarak Kayseri ile oynayacak. Aslan'da tek hedef zafer olacak.Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Zaha, Halil.