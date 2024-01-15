Galatasaray'da hesap zamanı!

Ligin ilk haftasında 0-0 berabere kalarak puan kaybettiği Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatsaray'da bugün tek hedef zafer...

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hesap zamanı!
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15 Ocak 2024 11:17
Süper Lig'de sezonun ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kalıp puan kaybettiği Kayserispor'u konuk edecek olan Galatasaray, hesap kapatmayı hedefliyor.

4 TAKIMA PUAN KAYBETTİ

Sarı-Kırmızılılar, ligin ilk yarısında sadece Fenerbahçe, Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybı yaşamıştı.

HESAP KAPATMA ZAMANI

Cim Bom, ligin ikinci yarısında ise hesap kapatmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Galatasaray, bugün ilk olarak Kayseri ile oynayacak. Aslan'da tek hedef zafer olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Zaha, Halil.



 

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