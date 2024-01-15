Süper Lig'de sezonun ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kalıp puan kaybettiği Kayserispor'u konuk edecek olan Galatasaray, hesap kapatmayı hedefliyor.
4 TAKIMA PUAN KAYBETTİ
Sarı-Kırmızılılar, ligin ilk yarısında sadece Fenerbahçe, Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybı yaşamıştı.
HESAP KAPATMA ZAMANI
Cim Bom, ligin ikinci yarısında ise hesap kapatmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Galatasaray, bugün ilk olarak Kayseri ile oynayacak. Aslan'da tek hedef zafer olacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Zaha, Halil.
4 TAKIMA PUAN KAYBETTİ
Sarı-Kırmızılılar, ligin ilk yarısında sadece Fenerbahçe, Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybı yaşamıştı.
HESAP KAPATMA ZAMANI
Cim Bom, ligin ikinci yarısında ise hesap kapatmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Galatasaray, bugün ilk olarak Kayseri ile oynayacak. Aslan'da tek hedef zafer olacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Zaha, Halil.