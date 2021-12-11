Galatasaray'da herkesin gönlündeki rüya: 'Neden olmasın!'

Galatasaray, yıllar sonra yine Avrupa'yı kasıp kavurmaya başladı. 'Devler Ligi' benzetmesi yapılan Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu gruptan lider olarak çıkan sarı kırmızılılar, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı dönemi hatırlattı. Galatasaray, kuraya dördüncü torbadan katılıp Avrupa Ligi'nde grubunu lider olarak bitiren tek takım oldu. Avrupa'da gelen bu başarı ve Fatih Terim'le birlikte takımın yurt dışında sergilediği harika tablo sonrasında camiada herkes "İkinci kupa neden gelmesin" demeye başladı.



AVRUPA VİTRİN OLDU



Sarı kırmızılı takımın ligde zirvenin çok uzağında kalmış olmasına rağmen Avrupa'da sergilediği performans tezat görünse de bunda başta Teknik Direktör Fatih Terim olmak üzere oyuncuların motivasyonuyla doğrudan ilgisi bulunuyor. Takımdaki oyuncular Avrupa maçlarını 'vitrin' olarak görürken, Fatih Terim de fırtınalar estirdiği yılları hem rakiplerine hem oyuncularına tekrar hatırlatıyor. "Buralara yakışıyoruz" diyen Terim, "Ocakta gereken takviyeleri yapacağız. Kupaya beş maç var, neden olmasın" diyerek iddiasını ortaya koyuyor.



İLKLERİ BAŞARDILAR



Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde birçok ilki başardı. Sarı kırmızılılar Avrupa'da ilk defa mücadele ettiği bir grubu namağlup lider bitirmiş oldu. Deplasmanda oynadığı üç maçta da kalesini gole kapatan Aslan, hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden 64 takım arasında, Real Madrid ile birlikte deplasmanda gol yemeyen takım oldu. Sarı kırmızılılar ayrıca Avrupa kupaları tarihinde 20 yıl sonra 2001-02 sezonundaki Şampiyonlar Ligi gibi 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.



