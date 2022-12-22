Galatasaray'da hedef seriyi sürdürmek!

Dünya Kupası arasına girmeden önce Galatasaray'ın, 3'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nda da Ofspor'u mağlup etmeyi başardı.Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı kırmızılılar evinde Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçti. Dünya Kupası öncesi ligdeki son maçta ise zorlu rakibi Başakşehir'i 7-0'lık tarihi bir skorla mağlup ederek araya moralli girdi.Türkiye Kupası 4. tur maçında ise sarı kırmızılılar Ofspor'u mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmıştı.Sarı kırmızılılar 22 Aralık Perşembe günü kupada Keçiörengücü'nü konuk edecek. ligde ise İstanbulspor ile pazar günü karşı karşıya gelecek.