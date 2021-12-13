Galatasaray'da hedef seri

Avrupa'nın ardından gözünü lige çeviren Galatasaray, Sivas'ta seri başlatmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef seri
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13 Aralık 2021 12:09
Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda devirip seri galibiyetlerin ilk adımını atmak istiyor.

Lider Trabzonspor'un Antalya'da yenildiği haftada sarı-kırmızılılar hem ligde 4 haftalık galibiyet serisine son vermeye hem de bordo-mavili takımla arasındaki puan farkını 13'e indirmeye çalışacak.

Avrupa Ligi son 16 turunu 10-17 Mart tarihlerinde oynayacak sarı-kırmızılılar, 3 aylık periyotta Süper Lig'de zirveye yaklaşmanın planlarını yapıyor. Fatih Terim ve oyuncular, Sivas deplasmanını serinin başlangıcı olarak görüyor.


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