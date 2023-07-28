Galatasaray'da hedef önce tur, sonra seri

Zalgiris ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Kuzey ülkelerine karşı 29 maçta 3 galibiyet alabildi. Son 4 Avrupa maçında ise kazanamayan Cim Bom, bu seriyi gelecek hafta kırıp, yeni bir seri başlatmanın peşinde olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef önce tur, sonra seri
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28 Temmuz 2023 10:06
Galatasaray adına Zalgiris karşılaşması sonrasında ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Aslan, Rusya, Estonya, Litvanya, Norveç, İsveç ve Danimarka gibi Kuzey ülkeleri ile oynadığı birçok karşılaşmada aradığını bulamadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 29 maça çıkarken 3 galibiyet elde edebildi. Ayrıca Cim Bom, Avrupa kupalarında çıktığı son 4 maçta ise galibiyet sevinci yaşamadı.

TABLOYU DÜZELTECEKLER

Okan Buruk'un öğrencileri, gelecek hafta ise Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında yeniden Zalgiris'i ağırlayacak. Galatasaray, bu mücadeleden zaferle ayrılıp, bir üst tura çıkmak ve Kuzey ekiplerine karşı yakaladığı bu kötü seriyi az da olsa hafifletmek istiyor.  

 
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