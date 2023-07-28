Galatasaray adına Zalgiris karşılaşması sonrasında ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Aslan, Rusya, Estonya, Litvanya, Norveç, İsveç ve Danimarka gibi Kuzey ülkeleri ile oynadığı birçok karşılaşmada aradığını bulamadı.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 29 maça çıkarken 3 galibiyet elde edebildi. Ayrıca Cim Bom, Avrupa kupalarında çıktığı son 4 maçta ise galibiyet sevinci yaşamadı.
TABLOYU DÜZELTECEKLER
Okan Buruk'un öğrencileri, gelecek hafta ise Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında yeniden Zalgiris'i ağırlayacak. Galatasaray, bu mücadeleden zaferle ayrılıp, bir üst tura çıkmak ve Kuzey ekiplerine karşı yakaladığı bu kötü seriyi az da olsa hafifletmek istiyor.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 29 maça çıkarken 3 galibiyet elde edebildi. Ayrıca Cim Bom, Avrupa kupalarında çıktığı son 4 maçta ise galibiyet sevinci yaşamadı.
TABLOYU DÜZELTECEKLER
Okan Buruk'un öğrencileri, gelecek hafta ise Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında yeniden Zalgiris'i ağırlayacak. Galatasaray, bu mücadeleden zaferle ayrılıp, bir üst tura çıkmak ve Kuzey ekiplerine karşı yakaladığı bu kötü seriyi az da olsa hafifletmek istiyor.