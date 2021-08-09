Galatasaray'da hedef önce Gedson, sonra Dieng

Orta sahanın merkezinde geçen sezon kulüpte kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'i kadrosunda tutmayı hedefleyen Galatasaray, bu transferde Fatih Terim'i devreye sokacak.



Benfica'yla yapılan temasları hızlandırmak için Portekiz ekibinin başkanı Rui Costa'yla görüşecek olan Terim, yakın dostluğu bulunan isimden bizzat Gedson'u isteyecek. Kulübün yeni sezon planlamasında kendisine yer ayrılmayan 22 yaşındaki futbolcuyu ilk olarak kiralamak isteyen Aslan, eğer yine olumsuz yanıt alırsa bu kez sözleşmeye satın alma opsiyonu ekletecek. Sarı Kırmızılılar, yetenekli oyuncu sonrasında gözünü ön libero hattına çevirecek.



Cim Bom, Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly forması giyen Malili futbolcu Aliou Dieng için gaza basacak. Bu 2 transferle birlikte takımın eksiklerini önemli ölçüde tamamlamayı planlayan Galatasaray Yönetimi, ardından takımdan ayrılacak isimlerle birlikte listesine yeni eklemeler yapmayı planlıyor.



