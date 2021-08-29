Galatasaray'da hedef İrfan Can Eğribayat!

Süper Lig'e ikide iki ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef İrfan Can Eğribayat!
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29 Ağustos 2021 12:54
Fernando Muslera'nın sezona formsuz başlaması ve 3 Türk oynatma zorunluluğu, Galatasaray'ı yerli kaleci arayışına itmişti.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin başarılı eldiveni İrfan Can Eğribayat'ı gözüne kestirdi. Cimbom'un 23 yaşındaki kaleci için yapacağı teklif de ortaya çıktı. İzmir ekibinin 3 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, Galatasaray'ın 1.5 milyon euro ve Fatih Öztürk'ün bonservisiyle vermek istediği kaydedildi. İrfan Can için sonraki satıştan elde edilecek gelirden de yüzde verilmesi seçenekler arasında yer alıyor.

HOCA ÇOK İSTİYOR

Teknik Direktör Fatih Terim, Randers maçı öncesi, "Muslera, Uruguay'dan döndüğünde çok uzun bir yoldan geliyor ve yorgun oluyor. Bu sürede kaleyi yerli bir isme vermek istiyoruz. 3 hakkımızdan 1'ini kalede kullanmak avantaj sağlayacaktır" demişti.

Sarı-kırmızılıların kadrosunda şu anda Muslera ve Fatih Öztürk dışında İsmail Çipe, Berk Balaban ve 17 yaşındaki Jankat Yılmaz yer alıyor. Ancak hiç bir isim kalede güven vermiyor. Fatih geçen sezon yediği hatalı gollerle dikkat çekmişti. Berk ve İsmail ise Avrupa Ligi ön elemelerinde kaleyi 1'er kez korumasına rağmen sınıfı geçememişti.


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