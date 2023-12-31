Galatasaray'da hedef Bradley Locko

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir sol bek takviyesi yapmak istiyor.
Yaz transfer döneminde RB Leipzig'ten kiralanan Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da sol bek için gündeme Bradley Locko geldi.
Sarı-kırmızılı takım, daha önce de gündemine gelen Locko için çalışmalarına devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki Bradley Locko'nun kulübü Brest ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Yaz transfer döneminde RB Leipzig'ten kiralanan Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da sol bek için gündeme Bradley Locko geldi.
Sarı-kırmızılı takım, daha önce de gündemine gelen Locko için çalışmalarına devam ediyor.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki Bradley Locko'nun kulübü Brest ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.