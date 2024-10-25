Galatasaray'da hedef Beşiktaş'ta rövanşı almak

Galatasaray'da takım, Beşiktaş'tan 5-0'lık Süper Kupa maçının rövanşını almayı hedefliyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef Beşiktaş'ta rövanşı almak
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25 Ekim 2024 09:30
Son güncelleme 25 Ekim 2024 09:35
UEFA Avrupa Ligi'nde zayıf rakibi Elfsborg'u 4-3 yenerek yoluna devam eden Galatasaray'da artık gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.

Pazartesi günü Rams Park'ta lig ikincisi Beşiktaş'ı ağırlayacak olan sarı kırmızılı takım, galip gelerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak ve tarihi rakipleriyle de puan farkını açmak istiyor.

HEDEF; RÖVANŞI ALMAK"

Teknik direktör Okan Buruk, sezon başında Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenilmelerini motivasyon aracı olarak kullanırken oyuncularına "Rövanşı alma zamanı geldi" diye seslendi.



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