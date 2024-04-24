Galatasaray'da hedef averajda da öne geçmek!

Pendik maçının ardından cuma günkü Adana Demir deplasmanı için hazırlıklara ara vermeden başlayan Galatasaray'ın dünkü idmanında özellikle hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Sarı-Kırmızılılar yine farklı galibiyet istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef averajda da öne geçmek!
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24 Nisan 2024 08:30
Süper Lig'de haftayı evindeki farklı Pendikspor galibiyetiyle kapatan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Sivasspor'la deplasmanda berabere kalmasıyla artık tamamen şampiyonluğa konsantre oldu.

Pendik mücadelesinin ardından hiç ara vermeden cuma günü Adana Demir'le deplasmanda oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan Sarı-Kırmızılılar, dün gerçekleşen ikinci antrenmanda tempoyu daha da yükseltti.İdmanın ana bölümünde ise özellikle hücum çalışmaları üzerinde duruldu.

Teknik direktör Okan Buruk, zorlu Adana virajında hem kazanmayı hem de averaj farkını eritmeyi hedefliyor.  

 
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