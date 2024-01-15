Galatasaray'da hedef 200. galibiyet

Yeni stadında 307 resmi maça çıkan Galatasaray, 200. galibiyetin peşinde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef 200. galibiyet
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15 Ocak 2024 12:12
Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 26 maçı kaybetmeyen Galatasaray'ın karnesinde 24 galibiyet-2 beraberlik yazıyor.

Ocak 2011'de açılan Aslantepe'de 307 resmi maçı geride bırakan sarı-kırmızılı takım, 199 galibiyet-62 beraberlik-46 yenilgi istatistiğine sahip.

Galatasaray, RAMS Park'ta 200. zaferini Kayserispor karşısında almaya çalışacak.

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