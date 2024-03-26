Galatasaray'da hedef 105 puanla rekor

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da hedef kalan 8 maçı da kazanıp 105 puanla sezonu tamamlamak. Sarı-kırmızılılar bu hedefini gerçekleştirirse inanılmaz bir rekora da ulaşmış olacak.
8 MAÇLA 105 PUANA ULAŞACAK
Bu zamana kadar ligde en fazla puan toplayarak şampiyon olan takım Fenerbahçe. Galibiyet başına 3 puan verilen dönemde 1988-89 sezonunda sarı-lacivertliler 93 puan toplamıştı. Bu sezon ligde 30 maçta 81 puan toplayan ve 2.7 puan ortalaması tutturan sarı-kırmızılılar kalan 8 maçı da kazanması halinde 105 puana ulaşacak.
FENERBAHÇE'NİN REKORUNU KIRACAK
Cim-Bom bu zor hedefi tutturursa hem 100 puanı barajını aşan ilk takım olacak hem de en çok puan toplayarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'nin bu rekorunu kırmış olacak. Galatasaray'da kalan her maçı final olarak gören teknik heyetin, futbolculara da bu şekilde uyarılar yapılacağı öğrenildi.
Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde birçok rekoru kırarken ligde kalan 8 maçın kazanılması durumunda üst üste maç kazanma rekoru da 19 karşılaşmaya yükselecek. Sarı-kırmızılılar geçen sezon üst üste 14 maç kazanarak bu alanda rekoru eline geçirmişti.
8 MAÇLA 105 PUANA ULAŞACAK
Bu zamana kadar ligde en fazla puan toplayarak şampiyon olan takım Fenerbahçe. Galibiyet başına 3 puan verilen dönemde 1988-89 sezonunda sarı-lacivertliler 93 puan toplamıştı. Bu sezon ligde 30 maçta 81 puan toplayan ve 2.7 puan ortalaması tutturan sarı-kırmızılılar kalan 8 maçı da kazanması halinde 105 puana ulaşacak.
FENERBAHÇE'NİN REKORUNU KIRACAK
Cim-Bom bu zor hedefi tutturursa hem 100 puanı barajını aşan ilk takım olacak hem de en çok puan toplayarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'nin bu rekorunu kırmış olacak. Galatasaray'da kalan her maçı final olarak gören teknik heyetin, futbolculara da bu şekilde uyarılar yapılacağı öğrenildi.
Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde birçok rekoru kırarken ligde kalan 8 maçın kazanılması durumunda üst üste maç kazanma rekoru da 19 karşılaşmaya yükselecek. Sarı-kırmızılılar geçen sezon üst üste 14 maç kazanarak bu alanda rekoru eline geçirmişti.