Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Mustafa Muhammed!

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Mustafa Muhammed, hayal kırıklığı yarattı.

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Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Mustafa Muhammed!
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23 Eylül 2021 10:41
Galatasaray'ın 23 yaşındaki forveti Mustafa Muhammed, bu sezon adeta kayıplarda.

Avrupa maçları dahil bu sezonki 12. resmi karşılaşmasını Kayserispor'a karşı oynayan Mısırlı santrfor, yine gol atamadı.

Şu ana kadar sıfır çeken Muhammed, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Bu gidişle, Galatasaray Yönetimi'nin Zalamek Kulübü'nden Mustafa Muhammed'in bonservisini alması çok zor gözüküyor.

1.5 sezonluğuna kiralanan Muhammed için Zamalek'e 2 milyon Dolar ödenirken, satın alma opsiyonu da 4 milyon dolar.


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