Galatasaray'da hayal kırıklığı: Erick Pulgar

Orta sahaya Assunçao'nun ardından Erick Pulgar'ı kiralayan sarı-kırmızılılar, 12 milyon TL'lik maliyetine karşılık bu oyuncudan da istediği verimi alamadı. Assunçao, Galatasaray forması ile sadece iki maça çıkarken bunların birinde ilk 11'de yer almış, toplamda ile sarı-kırmızılı forma altında 134 dakika sahada kalmıştı.



Assunçao'nun Galatasaray'a maliyeti 450 bin euro'luk maaşına ek olarak 100 bin euro'luk kiralama ücreti ile 550 bin euro (9 milyon TL) olurken, Brezilyalı orta saha oyuncusu dakikada 61 bin TL kazanmıştı.



Assunçao yaşanan hayal kırıklığı sonrası devre arası gönderilirken, yerine gelen Erick Pulgar'da da benzer bir senaryo yaşandı.



Galatasaray'ın ara transfer döneminde transfer ettiği Pulgar, Avrupa Ligi'nde hiç süre alamadı. Ligde ise 30. haftaya girilirken 4 maçta sadece 138 dakika forma giyebildi.



Fiorentina'dan bedelsiz kiralanan ve yarım sezonluk ücreti ise 750 bin euro (12.2 milyon TL) olan Şilili orta saha oyuncusu ligde kalan haftalar için de ilk 11'de düşünülmüyor.





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