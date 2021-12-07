Galatasaray'da hayal kırıklığı! 6 maçtır kadroya giremiyor

Galatasaray'ın son dakikada kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao kayıplarda...



Portekiz ekibi Famalicao'dan transferin son anında kiralanan Brezilyalı orta saha, ligde 6 haftadır maç kadrolarına dahi alınmıyor.



Gözden çıkarılan 21 yaşındaki futbolcu, performansıyla hayal kırıklığı yaratırken, en çok ihtiyaç duyulan pozisyonda bile kendisini gösterememesi şaşkınlık yarattı.



TERS ORANTILI



100 bin euroya kiralanan ve sözleşmesinde 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Assunçao ligde sadece Kayseri ve Konya maçlarında forma giydi. Yetersiz bulunan genç oyuncu, hazırlık maçlarında da verilen şansı iyi kullanamadı.



GÖZDEN DÜŞTÜ



Gustavo Assunçao, Galatasaray'da iyice gözden düşerken, oyuncu değerlerine yer veren dünyaca ünlü internet sitesi transfermarkt.com'a göre durum hiç de öyle görünmüyor.



21 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun mevcut piyasa değeri, siteye göre 7 milyon euro olarak gösterilirken, aynı site, sezonun parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu ise 6 milyon euro olarak değerlendiriyor.



