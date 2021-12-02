Galatasaray'da hasılat rekoru!

İç sahada üst üste Fenerbahçe ve Marsilya ile karşılaşan Galatasaray, bu maçlardan gelen gelirle nefes alırken, tribün hasılatında rekor da kırdı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hasılat rekoru!
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02 Aralık 2021 08:06
Pandemi döneminde tribün gelirleri dibe vururken stat kapasitelerinin yüzde yüz açılmasıyla Galatasaray nefes aldı. Sarı-kırmızılılar geçen hafta tribün hasılatında kulüp rekoru kırdı.

4 gün içinde Nef Stadyumu'nda ligde Fenerbahçe ve Avrupa'da Marsilya ile karşılaşan Galatasaray, bu 2 maçta 93 bin kişiyi ağırladı. 5 maçlık kombineler sınırlı sayıda olduğu için Aslantepe'de 87-88 bin bilet satışı gerçekleşti.

Derbiden 14 milyon TL, Marsilya maçından 10 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edildi ve sarı-kırmızılı kulüp 25 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu. Ek olarak GS Store mağazalarındaki cirolar da arttı.


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