Galatasaray'da Halil ve Mertens ilk 11'e

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Zalgiris Vilnius ile oynanacak rövanş karşılaşmasında sahaya süreceği takım şekillenmeye başlıyor.
Buruk'un rövanşta Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı kulübeye alacağı, Halil Dervişoğlu ve Dries Mertens'i ise ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.
Halil ve Mertens, ilk maçta sonrada oyuna girip etkili bir görüntü çizmişti.
Buruk'un rövanşta Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı kulübeye alacağı, Halil Dervişoğlu ve Dries Mertens'i ise ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.
Halil ve Mertens, ilk maçta sonrada oyuna girip etkili bir görüntü çizmişti.