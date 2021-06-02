Galatasaray'da Halil transferi zora girdi

Yarım sezonluk Galatasaray performansıyla A Milli Takım'a yükselen Halil Dervişoğlu'nun yeni sezonda sarı kırmızılılarda olma ihtimali güçleşti. Brentford, EURO 2020 öncesinde de transfere sıcak bakmıyor.

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Galatasaray'da Halil transferi zora girdi
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02 Haziran 2021 12:31
Devre arasında İngiliz ekibi Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu kısa sürede Sarı-Kırmızılı formayla gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükseldi. EURO 2020 öncesinde oynanan hazırlık maçlarında Azerbaycan'a gol atan, Gine karşısında da oyunuyla beğeni kazanan 21 yaşındaki oyuncu piyasasını artırdı.

Fatih Terim'in daha sezon devam ederken 'Bonservisi alınsın' dediği genç oyuncu için Brentford'un pazarlıkları 10 milyon Euro'dan açtığı kaydedildi. Halil, Sarı-Kırmızılılar'da mutlu olsa da Cim Bom'un şu şartlarda bu rakamlara çıkması zor görünüyor.

Bu sezon Premier Lig'e yükselmeyi başaran Ada ekibi, EURO 2020 öncesinde de transfere onay vermeyi planlamıyor.

Sarı kırmızılıların seçim süreci ve hoca kararının sona ermesinin ardından bu konuya yoğunlaşması bekleniyor



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