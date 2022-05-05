Galatasaray'da Halil teklif bekliyor!

Galatasaray'da sezon sonu takımdan ayrılacak olan Halil Dervişoğlu için flaş bir iddia geldi.
Brentford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray forması altında 3 maçı kaldı.
Bir yıllığına kiralanan futbolcu anlaşmasının sonuna gelirken genç futbolcunun, Brentford'a dönmeyi düşünmediği ve teklif gelmesi halinde Türkiye'de kalmak istediği ifade edildi.
Brentford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray forması altında 3 maçı kaldı.
Bir yıllığına kiralanan futbolcu anlaşmasının sonuna gelirken genç futbolcunun, Brentford'a dönmeyi düşünmediği ve teklif gelmesi halinde Türkiye'de kalmak istediği ifade edildi.
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