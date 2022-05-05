Galatasaray'da Halil teklif bekliyor!

Galatasaray'ın Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun İngiltere'ye dönmek istemediği, teklif gelmesi halinde Türkiye'de kalmak istediği belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Halil teklif bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2022 09:49
Galatasaray'da sezon sonu takımdan ayrılacak olan Halil Dervişoğlu için flaş bir iddia geldi.

Brentford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray forması altında 3 maçı kaldı.

Bir yıllığına kiralanan futbolcu anlaşmasının sonuna gelirken genç futbolcunun, Brentford'a dönmeyi düşünmediği ve teklif gelmesi halinde Türkiye'de kalmak istediği ifade edildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ