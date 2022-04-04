Galatasaray'da Halil Dervişoğlu görüşme odasına

Mostafa Mohamed'in sakatlığı sonrasında Fenerbahçe derbisinde Bafetimbi Gomis'in yedeği Halil Dervişoğlu olacak.



Bu anlamda Aslan'ın hocası Domenec Torrent, 22 yaşındaki forvet ile özel olarak bir görüşme gerçekleştirecek. Torrent, zorlu mücadele öncesinde Halil'den kendisini hazır tutmasını isteyecek. Gerek görülmesi halinde Halil ekstra çalışmalar yapacak.





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