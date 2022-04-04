Galatasaray'da Halil Dervişoğlu görüşme odasına

Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent, Mostafa Mohamed'in sakatlığı sonrasında derbide Bafetimbi Gomis'in yedeği olacak Halil Dervişoğlu ile özel olarak bir görüşme gerçekleştirecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu görüşme odasına
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04 Nisan 2022 10:40
Mostafa Mohamed'in sakatlığı sonrasında Fenerbahçe derbisinde Bafetimbi Gomis'in yedeği Halil Dervişoğlu olacak.

Bu anlamda Aslan'ın hocası Domenec Torrent, 22 yaşındaki forvet ile özel olarak bir görüşme gerçekleştirecek. Torrent, zorlu mücadele öncesinde Halil'den kendisini hazır tutmasını isteyecek. Gerek görülmesi halinde Halil ekstra çalışmalar yapacak.

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