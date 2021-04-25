Galatasaray'da Halil Dervişoğlu fırtınası!

Antalyaspor maçında ilk 11'e dönen Galatasaray'ın genç futbolcusu Halil Dervişoğlu, Akdeniz ekibinin kalabalık savunmasını fazlasıyla zorladı.

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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu fırtınası!
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25 Nisan 2021 12:29
Halil Dervişoğlu, Radamel Falcao'nun sakatlığı, Ryan Babel'in cezası ve Mostafa Mohamed'in de Kovid-19 pozitif olduğu için oynayamadığı Göztepe deplasmanında Sarı Kırmızılı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Çalışkanlığıyla dikkat çeken 22 yaşındaki oyuncu asist yapıp penaltı kazandırmıştı.

Çarşamba akşamı Babel'in cezası bitince yeniden kulübeye giden Halil ikinci devrede oyuna girmiş ve 90+6'da gelen beraberlik golü, Halil'in kazandırdığı serbest vuruş sonrasında gelmişti. Halil dün gece 11'e döndü.

Yine etkili bir oyun ortaya koyan gurbetçi oyuncu kalabalık savunmayı fazlasıyla zorladı. Ancak etkili oyununa rağmen üst üste 3. maçında da skor üretmeyi başaramadı. Terim'in oyunundan memnun olduğu Halil'e bundan sonra da süre vermeye devam edeceği bildirildi.



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