Galatasaray'da Halil defteri kapanıyor!

Galatasaray'da sezon sonu kiralık anlaşması sona erecek olan Halil Dervişoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'a geri dönmeye karar verdi.



Halil Dervişoğlu bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 3 gol 1 asist yapma başarısı göstermişti.



KAYSERİ MAÇINDA 1 DAKİKA ALMADI



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Kayserispor karşısında Halil Dervişoğlu'na süre vermedi. İspanyol teknik adam Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de yer verirken Mustafa Muhammed'i Gomis'in yerine oyuna dahil etti. Galatasaray'da forvet hattında süre almayan tek isim Halil Dervişoğlu oldu.



Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla bu sezon 25 maçta forma giyerken 4 gol atıp 1 asist yaptı. Halil Dervişoğlu'nun Transfermarkt piyasa değeri ise 4 milyon Euro...





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