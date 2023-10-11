Galatasaray'da Hakim Ziyech tartışması!

Galatasaray'da sakatlığı gerekçesiyle İstanbulspor, Ankaragücü, Manchester United ve Antalya maçlarında oynayamayan Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı antrenmanına katıldı. Taraftarlar, "Acaba sorun sakatlık değil mi?" sorusunu sordu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Hakim Ziyech tartışması!
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11 Ekim 2023 09:01
Chelsea'den transfer edilen G.Saray'ın yıldızı Hakim Ziyech, yaklaşık 12 gün sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kaldı. 30 yaşındaki Ziyech'in Fas Milli Takımı ile idmana çıkması ise tartışma yarattı.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMASI

Antalya maçı öncesi, teknik direktör Okan Buruk, "Ziyech'in ağrıları var, risk almadık. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değil" demiş ve oyuncunun antrenmanlara da devam etmediğini belirtmişti.

TARAFTARLAR SORGULADI

İstanbulspor, Ankaragücü, Manchester United ve Antalya maçlarını kaçıran Ziyech'in Fas ile antrenmanlara çıkması camiada şaşkınlık yarattı. Sosyal medyada taraftarlar, "Sakat biri milli takımla idmana nasıl çıkıyor? Acaba sorun sakatlık değil mi?" paylaşımları yaptı. Fas, 14 Ekim'de Fildişi Sahili ile 17 Ekim'de ise Liberya ile karşı karşıya gelecek.

Aslan'da 3 maçta 1 gol, 1 asist üreten Ziyech, Fas Milli Takımı'nda da 54 maçta 20 gol kaydetti. 

 
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