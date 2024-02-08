Galatasaray'da Hakim Ziyech şanssızlığı!

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Hakim Ziyech, bu sezon 4 kez sakatlık geçirdi.
Tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken, 19 maç kaçırdı.
Sarı-Kırmızılılar'da beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Ziyech'in durumu ise sezon sonuna kaldı.
30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta, 4 gol attı ve 2 asiste imza attı.
Tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken, 19 maç kaçırdı.
Sarı-Kırmızılılar'da beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Ziyech'in durumu ise sezon sonuna kaldı.
30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta, 4 gol attı ve 2 asiste imza attı.