Galatasaray'da Hakim Ziyech şanssızlığı!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, bu sezon tam 4 kez sakatlandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Hakim Ziyech şanssızlığı!
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08 Şubat 2024 08:36
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Hakim Ziyech, bu sezon 4 kez sakatlık geçirdi.

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken, 19 maç kaçırdı.

Sarı-Kırmızılılar'da beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Ziyech'in durumu ise sezon sonuna kaldı.

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta, 4 gol attı ve 2 asiste imza attı. 

 
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