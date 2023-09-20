Galatasaray'da Hakim Ziyech ilk 11'e

Faslı yıldızKopenhag maçına 11'de başlaması bekleniyor.Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez Samsunspor maçının ikinci yarısında giyen Faslı yıldızın sergilendiği performansı yeterli bulan Buruk, tecrübeli oyuncuyla karşılaşmaya başlamayı düşünüyor.Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçta Tete'nin ise mücadeleye hamle oyuncusu olarak başlaması bekleniyor. Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, Samsunspor maçına ilk 11'de başlamıştı.Hakim Ziyech, Samsunspor maçında 112 km.'lik şutuyla hafızalara adeta kazandı. O şuta Mauro Icardi kafa sokmuş ve top ağlarla buluşmuştu.