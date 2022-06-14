Kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da Dursun Özbek'in seçilmesi ile birlikte gözler teknik direktörlük koltuğuna oturacak isime çevrildi. Sarı-kırmızılıların gündemine Rumen teknik adam Gheorge Hagi de geldi. Rumen basını, 57 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu.
HAGI, TEKLİF ALDIĞINI REDDETMEDİ
Gazete Sporturilor'un haberine göre; Hagi, Galatasaray'dan teklif aldığını reddetmediği ve sarı-kırmızılıların efsane isminin sözleşme imzalamaya istekli olduğu belirtildi.
"GALATASARAY İÇİN CAN ATIYORUM"
Haberde Hagi'nin "Galatasaray'a gitmek için can atıyorum. Taraftarların performans istediği bir takım. Avrupa'da yeniden önemli bir isim haline gelmek istiyorlar. Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Onları sıralamada kötü gördüğümde acı çekiyorum" açıklamasına yer verildi.
ERDEN TİMUR ETKİN ROL OYNADI
Hagi'ye teklifin Galatasaray'daki seçimin ardından geldiği ve Erden Timur'un da bu teklifte etkin rol oynadığı vurgulandı. Haberde, Hagi'nin Galatasaray ile sözleşme imzalayıp imzalamayacağının kısa süre içinde netlik kazanacağı da hatırlatıldı.
GALATASARAY'DA TARİH YAZDI
Hagi, Galatasaray'da unutulmaz oyuncular arasında yer almıştı. 1996-2001 yılları arasında kulüp tarihinin en sevilen futbolcularından biri olarak öne çıkan Hagi, Galatasaray'da 192 maçta 71 gol 64 asistlik performans sergilemişti. Hagi teknik direktör olarak da Galatasaray'da çalıştı. Rumen futbol adamı, Mart 2004-Mayıs 2005 ve Ekim 2010-Mart 2011 arasında görev almıştı.
HAGI'NİN EKİBİNDE YER ALACAK BİR İSİM
Bu arada, eğer Hagi Galatasaray ile sözleşme imzalarsa ekibine Costal Galca'yı da katmak istiyor. 50 yaşındaki antrenör, Suudi Arabistan'ın Al Hazem kentinden ayrıldı ve 2022 yılı Şubat ayından beri çalışmıyor.
HAGI, TEKLİF ALDIĞINI REDDETMEDİ
Gazete Sporturilor'un haberine göre; Hagi, Galatasaray'dan teklif aldığını reddetmediği ve sarı-kırmızılıların efsane isminin sözleşme imzalamaya istekli olduğu belirtildi.
"GALATASARAY İÇİN CAN ATIYORUM"
Haberde Hagi'nin "Galatasaray'a gitmek için can atıyorum. Taraftarların performans istediği bir takım. Avrupa'da yeniden önemli bir isim haline gelmek istiyorlar. Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Onları sıralamada kötü gördüğümde acı çekiyorum" açıklamasına yer verildi.
ERDEN TİMUR ETKİN ROL OYNADI
Hagi'ye teklifin Galatasaray'daki seçimin ardından geldiği ve Erden Timur'un da bu teklifte etkin rol oynadığı vurgulandı. Haberde, Hagi'nin Galatasaray ile sözleşme imzalayıp imzalamayacağının kısa süre içinde netlik kazanacağı da hatırlatıldı.
GALATASARAY'DA TARİH YAZDI
Hagi, Galatasaray'da unutulmaz oyuncular arasında yer almıştı. 1996-2001 yılları arasında kulüp tarihinin en sevilen futbolcularından biri olarak öne çıkan Hagi, Galatasaray'da 192 maçta 71 gol 64 asistlik performans sergilemişti. Hagi teknik direktör olarak da Galatasaray'da çalıştı. Rumen futbol adamı, Mart 2004-Mayıs 2005 ve Ekim 2010-Mart 2011 arasında görev almıştı.
HAGI'NİN EKİBİNDE YER ALACAK BİR İSİM
Bu arada, eğer Hagi Galatasaray ile sözleşme imzalarsa ekibine Costal Galca'yı da katmak istiyor. 50 yaşındaki antrenör, Suudi Arabistan'ın Al Hazem kentinden ayrıldı ve 2022 yılı Şubat ayından beri çalışmıyor.