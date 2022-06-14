HAGI, TEKLİF ALDIĞINI REDDETMEDİ

"GALATASARAY İÇİN CAN ATIYORUM"

ERDEN TİMUR ETKİN ROL OYNADI

GALATASARAY'DA TARİH YAZDI

HAGI'NİN EKİBİNDE YER ALACAK BİR İSİM

Kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da Dursun Özbek'in seçilmesi ile birlikte gözler teknik direktörlük koltuğuna oturacak isime çevrildi. Sarı-kırmızılıların gündemine Rumen teknik adam Gheorge Hagi de geldi. Rumen basını, 57 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili flaş gelişmeyi duyurdu.Gazete Sporturilor'un haberine göre; Hagi, Galatasaray'dan teklif aldığını reddetmediği ve sarı-kırmızılıların efsane isminin sözleşme imzalamaya istekli olduğu belirtildi.Haberde Hagi'nin "" açıklamasına yer verildi.Hagi'ye teklifin Galatasaray'daki seçimin ardından geldiği ve Erden Timur'un da bu teklifte etkin rol oynadığı vurgulandı. Haberde, Hagi'nin Galatasaray ile sözleşme imzalayıp imzalamayacağının kısa süre içinde netlik kazanacağı da hatırlatıldı.Hagi, Galatasaray'da unutulmaz oyuncular arasında yer almıştı. 1996-2001 yılları arasında kulüp tarihinin en sevilen futbolcularından biri olarak öne çıkan Hagi, Galatasaray'da 192 maçta 71 gol 64 asistlik performans sergilemişti. Hagi teknik direktör olarak da Galatasaray'da çalıştı. Rumen futbol adamı, Mart 2004-Mayıs 2005 ve Ekim 2010-Mart 2011 arasında görev almıştı.Bu arada, eğer Hagi Galatasaray ile sözleşme imzalarsa ekibine Costal Galca'yı da katmak istiyor. 50 yaşındaki antrenör, Suudi Arabistan'ın Al Hazem kentinden ayrıldı ve 2022 yılı Şubat ayından beri çalışmıyor.