Galatasaray'da Gustavo Assunçao'nun şansı yok

Galatasaray, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Gustavo Assunçao ile yolları ayırmak için harekete geçti.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Gustavo Assunçao'nun şansı yok
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13 Kasım 2021 12:02
Galatasaray'ı Ocak ayında hareketli günler bekliyor. Sarı-kırmızılılar hem kadrosundaki oyuncular hem de transferle ilgili önemli adımlar atmaya hazırlanırken, ara dönemin hayli yoğun geçeceği iddia edildi.

Ryan Babel için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürülen sarı-kırmızılıların, hücuma takviye için gaza basacağı öğrenildi. Ayrıca Gustavo Assunçao'nun da ilk devrenin bitiminin ardından Portekiz'e geri döneceği gelen haberler arasında...

Bir yıllığına 200 bin Euro'ya kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, Famalicao Kulübü'ne gönderilecek.

SADECE 134 DAKİKA

Bugüne dek sadece 2 maçta toplam 134 dakika süre alabilen Assunçao ile yabancı kontenjanında yer açmak adına yollar ayrılacak.


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