Galatasaray'da gündem yine Uğur Çiftçi

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katamadığı Uğur Çiftçi için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da gündem yine Uğur Çiftçi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2023 12:04
Galatasaray, Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor'dan deneyimli sol bek Uğur Çiftçi ile ilgilenmeye devam ediyor

UĞUR ÇİFTÇİ İÇİN PLANLAR

Geçtiğimiz transfer döneminde Uğur Çiftçi ile anlaşan Galatasaray, Emre Taşdemir'in Sivasspor'a gitmemesi sonrası bu transferi tamamlayamamıştı. Akabinde ise Hatayspor'dan Sam Adakugbe tercihini devreye sokan Aslan, Kanadalı futbolcunun performansından memnun kalmadı.

Bu sebeple de önümüzdeki sezon için şimdiden planlamalara başlayan Galatasaray, Uğur Çiftçi transferi için tekrar devreye girmeyi düşünüyor. Deneyimli sol bekin, Okan Buruk'un elini güçlendireceğini düşünen yönetim, yazın transferi bitirmeyi planlıyor.

RIZA HOCADAN ONAY

Geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'a gitmeyi çok istemesine rağmen Sivasspor'da kalan Uğur'a, hocasından da onay çıktı. Tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, Sivasspor ile çalışmaya devam ederse, Uğur Çiftçi transferine onay vermeyi düşünüyor.

Sivasspor forması ile şu ana kadar 33 maça çıkan Uğur Çiftçi, 8 asistlik katkı sağladı ve 2647 dakika sahada kaldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery