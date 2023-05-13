Galatasaray'da gündem yine Uğur Çiftçi

Galatasaray, Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor'dan deneyimli sol bek Uğur Çiftçi ile ilgilenmeye devam ediyor
UĞUR ÇİFTÇİ İÇİN PLANLAR
Geçtiğimiz transfer döneminde Uğur Çiftçi ile anlaşan Galatasaray, Emre Taşdemir'in Sivasspor'a gitmemesi sonrası bu transferi tamamlayamamıştı. Akabinde ise Hatayspor'dan Sam Adakugbe tercihini devreye sokan Aslan, Kanadalı futbolcunun performansından memnun kalmadı.
Bu sebeple de önümüzdeki sezon için şimdiden planlamalara başlayan Galatasaray, Uğur Çiftçi transferi için tekrar devreye girmeyi düşünüyor. Deneyimli sol bekin, Okan Buruk'un elini güçlendireceğini düşünen yönetim, yazın transferi bitirmeyi planlıyor.
RIZA HOCADAN ONAY
Geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'a gitmeyi çok istemesine rağmen Sivasspor'da kalan Uğur'a, hocasından da onay çıktı. Tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, Sivasspor ile çalışmaya devam ederse, Uğur Çiftçi transferine onay vermeyi düşünüyor.
Sivasspor forması ile şu ana kadar 33 maça çıkan Uğur Çiftçi, 8 asistlik katkı sağladı ve 2647 dakika sahada kaldı.
UĞUR ÇİFTÇİ İÇİN PLANLAR
Geçtiğimiz transfer döneminde Uğur Çiftçi ile anlaşan Galatasaray, Emre Taşdemir'in Sivasspor'a gitmemesi sonrası bu transferi tamamlayamamıştı. Akabinde ise Hatayspor'dan Sam Adakugbe tercihini devreye sokan Aslan, Kanadalı futbolcunun performansından memnun kalmadı.
Bu sebeple de önümüzdeki sezon için şimdiden planlamalara başlayan Galatasaray, Uğur Çiftçi transferi için tekrar devreye girmeyi düşünüyor. Deneyimli sol bekin, Okan Buruk'un elini güçlendireceğini düşünen yönetim, yazın transferi bitirmeyi planlıyor.
RIZA HOCADAN ONAY
Geçtiğimiz transfer döneminde Galatasaray'a gitmeyi çok istemesine rağmen Sivasspor'da kalan Uğur'a, hocasından da onay çıktı. Tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, Sivasspor ile çalışmaya devam ederse, Uğur Çiftçi transferine onay vermeyi düşünüyor.
Sivasspor forması ile şu ana kadar 33 maça çıkan Uğur Çiftçi, 8 asistlik katkı sağladı ve 2647 dakika sahada kaldı.