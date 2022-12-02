Galatasaray'da gündem yeniden Shamar Nicholson

Seferovic'le yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, Jamaikalı Shamar Nicholson'a yeniden kancayı taktı.



Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sezon başında da gündeme gelen Spartak Moskova'nın golcüsü Shamar Nicholson için yeniden nabız yoklama kararı aldı.



Nicholson'u ocak ayında kiralamayı planlayan Cimbom, Rus kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor.



25 yaşındaki futbolcu 1.92 metrelik boyuyla özellikle hava toplarında etkili. Nicholson bu sezon toplam 18 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.



SHAMAR NICHOLSON KİMDİR?



16 Mart 1997 tarihinde dünyaya gelen Shamar Nicholson, 192 cm boyunda ve 82 kilodur.



Spartak Moskova forması giyen Jamaikalı santrafor, Jamaika ekibi Boys' Town FC'den 2017 yılında Slovenya takımı NK Domzale'ye transfer olmuştur.



2019 yılında 1.5 milyon euroya Belçika takımı Charleroi'ye transfer olan Nicholson, geçtiğimiz sezon devre arasında Rusya takımı Spartak Moskova'ya 8 milyon euro bonservis karşılığında imza atmıştır.



Spartak Moskova ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nicholson, Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle takımdan ayrılacağı iddialarıyla da gündeme gelmiştir.



Geçen sezon Charleroi ve Spartak Moskova formalarıyla toplam 34 maça çıktı. Bu maçlarda 21 gol atıp 7 asist yapmıştır. 25 yaşındaki Jamaikalı golcü bu sezon 20 maçta görev aldı. Nicholson bu maçlarda 4 gol, 4 asist üretti. Bonservis bedeli 7.5 milyon Euro olarak bilinmektedir.





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