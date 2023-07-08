Galatasaray'da gündem Weghorst

Mauro Icardi dışında bir forvet daha almak isteyen Galatasaray, gündemine Wout Weghorst'u aldı.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da gündem Weghorst
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08 Temmuz 2023 11:52
Bir yandan Mauro İcardi'yi bitirmek için şartları zorlayan Galatasaray, diğer yandan hücum hattındaki çeşitliliği artırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda hareket eden sarı-kırmızılılar, tanıdık bir ismi gündemine aldı.

OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Listenin başında Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst yer alıyor. Manchester United'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve Burnley'e geri dönen Hollandalı oyuncu için harekete geçen sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibinin kapısını satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle çalacak.

Hücum hattına pivot santrfor isteyen Okan Buruk'un bu sezon taktik planlarında 4-4-2 de yer alıyor. Kadrosunda Icardi'yi mutlaka görmek isteyen tecrübeli hoca yanında zaman zaman Weghorst gibi pivot santrfor da kullanmayı düşünüyor.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Geçen sezon devre arasına kadar forma giydiği Türkiye'de başarılı bir performans gösteren Weghorst da dönüşe sıcak bakıyor.

Kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunan yıldızın durumu kısa süre içinde netlik kazanacak.

GEÇTİĞİMİZ YIL PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 18 maçta 9 gol ve 4 asistle oynayan 1.97'lik Hollandalı, devre arasında Manchester United'a gitmişti. Manchester United'da bekleneni veremeyen 30 yaşındaki forvet 31 maçta forma giydi. 2 gol ve 3 asistlik katkısıyla sınıfı geçemedi.

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