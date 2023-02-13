Galatasaray'da gündem Papy Djilobodji!

TFF, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından önemli kararlar almaya devam ediyor.



Deprem felaketini en derinden yaşayan iki kulüp Gaziantep FK ve Hatayspor, Süper Lig'den çekilirken TFF, iki takımın yabancı oyuncularıyla ilgili açıklamada bulundu.



Buna göre, Süper Lig ekipleri, ligden çekilme kararı alan kulüplerden yabancı futbolcu transfer etmeleri halinde, yabancı oyuncu kuralına ek olarak 2 ismi daha müsabaka kadrosuna yazabilecek.



Ayrıca, ilk 11'de en fazla 8 yabancı oyuncuya ek olarak bu transferlerden bir tanesi 9. yabancı oyuncu olarak sahada yer alabilecek.



BİRÇOK İSİM ARASINDAN SEÇİLDİ



İlk günden itibaren depremin yaralarını sarmak için aktif rol oynayan Galatasaray Kulübü'nde hem ligden çekilen takımlara maddi destek olmak hem de eksik olan bölgelerine takviye yapmak için ne gibi çalışmalar yapılabileceği görüşüldü.



Hatayspor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'dan bazı isimler üzerinde durulurken bu isimler arasında Gaziantep'ten Papy Djilobodji ön plana çıktı.



34 yaşındaki oyuncunun tecrübesi ve Türkiye Ligini tanımasıyla avantaj olabileceği üzerinde duruldu.



Kararın netleşmesinden sonra Galatasaray, Papy için Gaziantep FK'ya teklif yapma kararı aldı.



2019'DA G.ANTEP'E TRANSFER OLDU



34 yaşındaki Stoper Papy Djilobodji daha önce Nantes, Chelsea, Werder Bremen, Sunderland, Dijon ve Guingamp formaları giydi.



2019 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Gaziantep FK'ya transfer oldu.



21 MAÇA ÇIKTI



34 yaşındaki stoperin Gaziantep ile 2024 yılına kadar sözleşmesi ve 1.1 milyon euro'luk market değeri bulunuyor. Bu sezon 21 maçta forma giydi. 1 gol, 1 asistlik de skor katkısı yaptı.



4 STOPERİ VAR



Stoperde bu sezon Nelsson, Abdülkerim, Emin ve Ross'u kullanan Galatasaray son olarak Kaan'ı da kadrosuna kattı.



Ancak deprem bölgesindeki takımlara destek için yola çıkan sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK kabul etmesi halinde Papy Djilobodji'yi de kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna dahil edecek. Futbolcunun adının Galatasaray ile anılması taraftarların da ilgisini çekti.



Bu anlamda oyuncuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Ana mevkisi stoper olan Papy çok yönlü bir isim. Futbolcu stoper olmanın yanı sıra önlibero olarak görev alabiliyor. Papy'nin çok yönlü olması Galatasaray defansı için büyük bir avantaj olarak gösteriliyor.





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