Galatasaray'da gündem genç yıldız adayları!

Zakharyan ve Konstantelias'ta engellerle karşılaşan G.Saray, gündemine Sparta Prag'dan Adam Karabec ve Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da gündem genç yıldız adayları!
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24 Şubat 2023 09:09
Orta saha transferi için kolları sivayan Galatasaray, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan ve Giannis Konstantelias'ta da engellere takıldı.

Sarı-kırmızılılar, bu iki isim yerine gündemine Sparta Prag'dan Adam Karabec ve Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı aldı.

19 yaşındaki Karabec ile 20 yaşındaki Baturina için acele etmeyecek olan Galatasaray, oyuncular hakkında araştırma yapıyor.

Cimbom, ara transferde Kaan Ayhan, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo ile kadrosunu güçlendirmişti.

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