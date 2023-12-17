Galatasaray'da Günay Güvenç'e büyük destek

Cezalı Fernando Muslera'nın yokluğunda Karagümrük karşısında Galatasaray'ın kalesini koruyacak olan Günay Güvenç'e en büyük destek meslektaşından geldi.
Muslera, ilk 11'de forma giymeye hazırlanan Günay'ı her antrenman öncesi ve sonrasında motive etmeye çalışıyor.
32 yaşındaki eldiven, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla sadece 1 resmi maçta 30 dakika görev yaptı ve gol yemedi.
Muslera, ilk 11'de forma giymeye hazırlanan Günay'ı her antrenman öncesi ve sonrasında motive etmeye çalışıyor.
32 yaşındaki eldiven, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla sadece 1 resmi maçta 30 dakika görev yaptı ve gol yemedi.
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