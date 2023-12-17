Galatasaray'da Günay Güvenç'e büyük destek

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın cezası nedeniyle kaleye geçmeye hazırlanan Günay Güvenç'e en büyük destek de yine Uruguaylı kaleciden geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Günay Güvenç'e büyük destek
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17 Aralık 2023 11:29
Cezalı Fernando Muslera'nın yokluğunda Karagümrük karşısında Galatasaray'ın kalesini koruyacak olan Günay Güvenç'e en büyük destek meslektaşından geldi.

Muslera, ilk 11'de forma giymeye hazırlanan Günay'ı her antrenman öncesi ve sonrasında motive etmeye çalışıyor.

32 yaşındaki eldiven, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla sadece 1 resmi maçta 30 dakika görev yaptı ve gol yemedi.

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