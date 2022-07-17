Galatasaray'da Gueye çıkmaza girdi!

Takımın hocası Galtier, Quevilly ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında Gueye'yi sahaya sürdü.



32 yaşındaki futbolcunun bu gelişmeler sonrası zor olan transferi daha da zorlaştı.



Sarı kırmızılılar, tecrübeli orta saha oyuncusunun 5 milyon Euro'luk maaş talebi nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.



PSG'DE 3 SEZONDA 111 MAÇ!



32 yaşındaki Senegalli orta saha Gana Gueye, futbola Diambars FC altyapısında başladı ve 2008 yazında Lille B takımna transfer oldu. 2010'da Lille ile profesyonel olan Gueye, 2015 yazında 9 milyon Euro'ya Aston Villa, 2016 yazında 8.5 milyon Euro'ya Everton'a transfer oldu.



Everton'daki performansıyla N'Golo Kante'ye benzetilen Gueye, 2019 yazında Paris Saint-Germain'e imza attı. Gueye, PSG formasıyla geride kalan 3 sezonda 111 maça çıktı ve 7 gol atıp 6 asist yaptı.





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