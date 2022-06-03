Galatasaray'da 'güçlü' yarış: Tüm büyükler masada

Galatasaray'da tüm gözler 11 Haziran'daki tarihi seçime çevrilmiş durumda...



Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, yaklaşan genel kurul öncesinde camianın güçlü isimlerini yanına çekerek, güç gösterisi yaptı. Eski Başkan Ünal Aysal, sarı-kırmızılı camianın ağır topu İnan Kıraç ve eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk, Hamamcıoğlu için birleşti.



Üçlünün önceki gün verdikleri fotoğraf da camia içinde büyük ses getirdi. Satmadan büyüme modelini benimseyen ve yeni gayrimenkul kazandırmak isteyen Eşref Hamamcıoğlu'nun projelerine Aysal, Kıraç ve Öztürk tam destek verecek.



GENÇLER YANINDA



Diğer başkan adayı Dursun Özbek de Galatasaray'da taraftarın sevgilisi konumundaki Erden Timur'u yanına çekerek önemli bir güç birliğine imza attı. Özbek seçilirse Sportif AŞ'de görev alacak olan Timur, Galatasaray'ın sıkıntılı dönemlerinde taşın altına elini sokan isimlerin başında geliyordu.



Özbek'in genç iş insanını saflarına katması, özellikle genç üyeleri heyecanlandırmış durumda. Bugün yapacağı lansmana Erden Timur ile birlikte çıkacak olan Özbek, dev projelerini ve sponsorluklar konusunu Timur'la anlatacak.



ÖZBEK'TEN DEV SUNUM



Başkan adaylarından Dursun Özbek, bugün üyelerle buluşup projelerinin detaylarını paylaşacak. Zorlu PSM'de saat 19.30'da başlayacak toplantıda Özbek'in kulübün geleceğini güvence altına alacağını söylediği projelerin sunumu yapılacak. Sportif AŞ'de görev alacak Erden Timur'la birlikte sahneye çıkacak Özbek, 9 milyar liraya yakın gelirin beklendiği dev projeleri üyelere ve basın mensuplarına anlatacak.



ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ BEKLİYOR



Sarı-kırmızılılarda başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, projelerini gelecek hafta anlatacak. Camianın duayenleri İnan Kıraç, Ünal Aysal ve Adnan Öztürk'ün de hazır bulunup desteklerini belirteceği toplantı çarşamba günü yapılacak. Hamamcıoğlu'nun bu toplantıda futboldan, altyapıya, sponsorluklardan kulübün yeniden yapılandırılmasına kadar birçok projeyle üyelerin huzuruna çıkacağı öğrenildi.



