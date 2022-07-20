Galatasaray'da Grillitsch transferi neden uzadı?

Geçtiğimiz sezonu beklentilerin altında tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.Galatasaray'ın sürpriz bir hamle yaparak son dakikada gündemine aldığı ve yapılan görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağladığı Florian Grillitsch'te imza parası sıkıntı yarattı.Bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncu ile 1.5 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışan sarı-kırmızılılar, imza parası olarak 1.5 milyon Euro teklif etmişti. Ancak 26 yaşındaki futbolcunun 2.5 milyon Euro'da direttiği öğrenildi.Aradaki farkın kapanması için pazarlıkların devam ettiği, transferin açıklanmasının bu nedenle geciktiği kaydedildi.En son Hoffenheim'da oynayan ve ön libero ile stoperde görev yapabilen tecrübeli futbolcunun kadroya katılmasını teknik direktör Okan Buruk sabırsızlıkla bekliyor.