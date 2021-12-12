Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi!

Sivasspor maçıyla beraber yeni sayfa açmak isteyen sarı-kırmızılılar üst üste oynayacağı zorlu maçları düşünerek hedeflerinden kopmak istemiyor.



Sivasspor maçından sonra Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalya maçlarıyla ilk yarıyı bitirecek olan Aslan'da parola 4 maçta 12 puan almak. Yaşanabilecek olası kayıplarının Avrupa kupalarına önümüzdeki sene katılamama riski yaratabileceğini düşünen Fatih Terim ve ekibi bu nedenle ligde artık her maça aynı motivasyonla çıkılması için çaba harcayacak.



Kurulan genç kadronun mutlaka Avrupa'da kendini göstermesi gerektiğini düşünen sarı-kırmızılı teknik kadro aksi bir durumun planları bozacağını planlıyor.



Sivas'a Lazio 11'i



Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde mart ayına kadar maçının olmaması teknik ekibin rotasyon konusunda daha dikkatli olmasını sağlayacak.

Sarı-kırmızılılar bu çerçevede yarınki Sivasspor deplasmanına Lazio maçındaki kurgu ile çıkmayı planlanıyor. Cicaldau'nun yokluğunda Teknik Direktör Fatih Terim, Feghouli'yi yine orta alana çekip, Babel'e ilk 11'de şans verecek. Cim-Bom'un gol ayağı ise Lazio maçında olduğu gibi Diagne olacak.





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