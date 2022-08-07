Galatasaray'da gözler Seferovic'te!
Galatasaray'da gözler, hazırlık döneminde çıktığı 3 maçta 2 gol ve 2 asiste imza atan Haris Seferovic'e çevrildi.
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07 Ağustos 2022 12:45
Galatasaray
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