Galatasaray'da gözler Seferovic'te!

Galatasaray'da gözler, hazırlık döneminde çıktığı 3 maçta 2 gol ve 2 asiste imza atan Haris Seferovic'e çevrildi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gözler Seferovic'te!
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07 Ağustos 2022 12:45
Galatasaray'da yeni transfer Haris Seferovic, Sarı-Kırmızılı takımın Antalyaspor maçındaki en önemli gol ayaklarından biri olacak.

Portekiz'in Benfica takımından transfer edilen Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, hazırlık döneminde çıktığı 3 maçta 2 gol atarken, 2 golün de pasını verdi. 

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