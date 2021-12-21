Galatasaray'da gözler Mustafa Muhammed'de

Galatasaray'da Başakşehir maçında fileleri sarsan Mustafa Muhammed, Adana Demirspor maçında ilk 11'e geri dönüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gözler Mustafa Muhammed'de
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21 Aralık 2021 11:52
Galatasaray'da Başakşehir maçında takımına 1 puanı getiren kafa golünü atan ve 5 golle sarı-kırmızılıların en skorer ismi olan Mustafa Muhammed, Adana Demir deplasmanında ilk 11'deki yerine dönüyor.

Mbaye Diagne'nin sakatlığı, Halil Dervişoğlu'nun da formsuzluğu sonrası Mısırlı santrforu yeniden 11'de kullanma kararı alan Fatih Terim'in, taktik provada 4-3-3 sistemini denediği, kenarlarda Kerem ve Morutan'la Muhammed'i desteklemeye çalışacağı, Taylan, Berkan ve Cicaldau üçlüsüyle de merkezi kontrol altında tutmak istediği öğrenildi.

Terim bir aksilik olmazsa Muhammed'i son düdüğe kadar sahada tutmayı, duruma göre ikinci yarıda Halil'le takviye etmeyi planlıyor.


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