Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek.
Geçen sezon derbilerde fırtına gibi esen Mauro Icardi, bugün yine Galatasaray'ın en önemli gol ayağı olacak.
5 DERBİDE 6 GOL
Arjantinli oyuncu, geçen yıl çıktığı 5 derbide 6 gol ve 1 asistle oynarken; Trabzonspor'a karşı da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı.
BOŞ GEÇMEK İSTEMİYOR
Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Ljubljana mücadelesinde galibiyeti getiren Icardi, Fırtına'yı bugün de boş geçmek istemiyor.
Geçen sezon derbilerde fırtına gibi esen Mauro Icardi, bugün yine Galatasaray'ın en önemli gol ayağı olacak.
5 DERBİDE 6 GOL
Arjantinli oyuncu, geçen yıl çıktığı 5 derbide 6 gol ve 1 asistle oynarken; Trabzonspor'a karşı da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı.
BOŞ GEÇMEK İSTEMİYOR
Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Ljubljana mücadelesinde galibiyeti getiren Icardi, Fırtına'yı bugün de boş geçmek istemiyor.