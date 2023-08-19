Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'de!

Galatasaray - Trabzonspor maçında Sarı-Kırmızılı takımın en önemli gol ayağı Mauro Icardi olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da gözler Mauro Icardi'de!
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19 Ağustos 2023 09:52
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek.

Geçen sezon derbilerde fırtına gibi esen Mauro Icardi, bugün yine Galatasaray'ın en önemli gol ayağı olacak.

5 DERBİDE 6 GOL

Arjantinli oyuncu, geçen yıl çıktığı 5 derbide 6 gol ve 1 asistle oynarken; Trabzonspor'a karşı da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı.

BOŞ GEÇMEK İSTEMİYOR

Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Ljubljana mücadelesinde galibiyeti getiren Icardi, Fırtına'yı bugün de boş geçmek istemiyor. 

 
 

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