Galatasaray'da gözler mali genel kurulda

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı cumartesi gerçekleştirilecek.



Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.



İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek.



Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.



CENGİZ VE ELMAS DÖNEMLERİ OYLANACAK



Görüşmelerin ardından önce Mustafa Cengiz dönemi sonrasında Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak. Burak Elmas dönemi ibra edilmezse tüzüğe göre seçim kararı alınması gerekecek. Elmas daha önce olası bir ibrasızlıkta tüzüğün gerekliliğini yapacağını söylemişti.



Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.



OYLAMA ŞEKLİNE GÖRE KARAR



Galatasaray'da ibra oylaması genelde açık oylama şeklinde yapılıyor. Ancak Mustafa Cengiz'in ibra olmadığı genel kurulda çıkan sorun yüzünden son genel kurulda kapalı oylama yapılmıştı.



Bu genel kurulda divan başkanlığı tarafından oylamanın kapalı ya da açık yapılması üyelerin oyuna sunulacak. Başkan Burak Elmas, ibra oylamasının açık yapılmasını istiyor. İbra oylamasının kapalı yapılmasını isteyen ciddi bir çoğunluk da var.



GÖZLER GENÇ ÜYELERE ÇEVRİLDİ



Oylamanın kapalı yapılması durumunda genel kurulun geç saatlere kadar devam edeceği öne sürülüyor. Bu nedenle oylamada genç üyelerin etkili olacağı dile getiriliyor. Burak Elmas'ın kazandığı başkanlık seçiminde genç üyelerin oylarının etkili olduğu biliniyor.



Ancak yönetici Işıtan Gün'ün geçmiş dönemlerde attığı mesajlar ve Fatih Terim'in ayrılış şeklinden rahatsız olan genç üyelerin Elmas'a tepkili olduğu da belirtiliyor.



TERİM KATILMAYACAK



Galatasaray'da eski teknik direktör Fatih Terim, mali genel kurula katılmayacak. Divan Kurulu üyesi olan ve toplantıyı yerinden takip edeceği haberleri çıkan deneyimli teknik adamın karar değiştirdiği genel kurula katılmayacağı öğrenildi.



GALATASARAY TV'DEN AÇIKLAMA



Galatasaray Televizyonu, genel kurul ile ilgili bir açıklama yaptı. GSTV'nin açıklamasında, "Kulübümüzün cumartesi (26.03.2022) yapılacak olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 10.00'dan itibaren GSTV'den canlı ve kesintisiz olarak yayınlanacaktır. Yayın linki ve toplantıya dair fotoğraflar dileyen basın mensuplarıyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.













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