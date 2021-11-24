Galatasaray'da gözler bugün Fatih Terim'de

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle en az 1 maç ceza alması beklenen ve bu durumda ligdeki Yeni Malatya sınavını kaçıracak olan Aslan'ın hocası Fatih Terim, olaylarla ilgili ilk açıklamayı bugün yapacak.Tecrübeli teknik adam, Marsilya maçına yönelik olarak saat 16.15'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısına çıkacak ve gündeme dair de önemli açıklamalarda bulunacak.Cim Bom'un son çalışması ise saat 17.00'de başlayacak ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşecek.