Galatasaray'da görev dağılımı belli oldu

Galatasaray'da mazbata alımından sonra görev dağılımı da belirlendi.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da görev dağılımı belli oldu
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23 Haziran 2021 09:08
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ile yönetim kurulu, dün Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Genel Kurul Divan Başkanı İrfan Aktar, törende ilk olarak Başkan Elmas'a mazbatasını verdi.Daha sonra yönetim kurulunun yanı sıra denetim, sicil ve disiplin kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Törenden sonra konuşan Başkan Elmas, "Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Hep birlikte Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadele edeceğiz. Birlikte başaracağız" dedi.

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Mazbata alımından sonra görev dağılımı şöyle oldu: Başkan Burak Elmas, 2. Başkan Polat Bengiserp, Başkan Yardımcısı Remzi Sanver, Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Genel Sekreter Köksal Ünlü, Hukuktan Sorumlu Yönetici Rezan Epözdemir, Futboldan Sorumlu Yönetici Işıtan Gün, Basketboldan Sorumlu Yönetici Reha Keskin.




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