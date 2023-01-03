Galatasaray'da Gomis ve Mertens vites yükseltti!

Okan Buruk, Ankaragücü maçında Dries Mertens ve Bafetimbi Gomis'e güveniyor. Sezon başında takıma katılan Mertens, Süper Lig'de rakip kaleye gönderdiği ilk 31 şutun sadece birini gole çevirebilmişti.Son 4 şutunda 2 gol bulan Belçikalı yıldız, son 3 karşılaşmanın skoruna etki etmeyi (2G/1A) başarmıştı.Sivasspor maçını boş geçse de Bafetimbi Gomis, bu sezon takımına en fazla puan kazandıran (6 golle 11 puan) oyuncu durumunda...Aslan, Gomis'in fileleri havalandırdığı 5 maçı da tek farklı skorlarla kazandı.