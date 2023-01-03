Galatasaray'da Gomis ve Mertens vites yükseltti!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü maçında Dries Mertens ve Bafetimbi Gomis'e güveniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Gomis ve Mertens vites yükseltti!
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03 Ocak 2023 11:45
Okan Buruk, Ankaragücü maçında Dries Mertens ve Bafetimbi Gomis'e güveniyor. Sezon başında takıma katılan Mertens, Süper Lig'de rakip kaleye gönderdiği ilk 31 şutun sadece birini gole çevirebilmişti.

Son 4 şutunda 2 gol bulan Belçikalı yıldız, son 3 karşılaşmanın skoruna etki etmeyi (2G/1A) başarmıştı.

Sivasspor maçını boş geçse de Bafetimbi Gomis, bu sezon takımına en fazla puan kazandıran (6 golle 11 puan) oyuncu durumunda...

Aslan, Gomis'in fileleri havalandırdığı 5 maçı da tek farklı skorlarla kazandı. 

 
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