Galatasaray'da Gomis ve Feghouli sürprizi

Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.
Sarı kırmızılı takımda İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Beşiktaş karşısında iki asistle galibiyetin mimarlarından olan Mustafa Muhammed'in yerine Gomis'e görev verdi.
Ayrıca tecrübeli oyuncu Sofiane Feghouli, kasığından geçirdiği sakatlık sebebiyle kadroda yer almadı. Cezayirli oyuncunun yerine Alexandru Cicaldau görev yapacak.
İşte Galatasaray'ın Barcelona 11'i
Galatasaray XI: Inaki Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.
Sarı kırmızılı takımda İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Beşiktaş karşısında iki asistle galibiyetin mimarlarından olan Mustafa Muhammed'in yerine Gomis'e görev verdi.
Ayrıca tecrübeli oyuncu Sofiane Feghouli, kasığından geçirdiği sakatlık sebebiyle kadroda yer almadı. Cezayirli oyuncunun yerine Alexandru Cicaldau görev yapacak.
İşte Galatasaray'ın Barcelona 11'i
Galatasaray XI: Inaki Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.