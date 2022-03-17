Galatasaray'da Gomis ve Feghouli sürprizi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı rövanş maçın ilk 11'i belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Gomis ve Feghouli sürprizi
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17 Mart 2022 19:34
Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.

Sarı kırmızılı takımda İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Beşiktaş karşısında iki asistle galibiyetin mimarlarından olan Mustafa Muhammed'in yerine Gomis'e görev verdi.

Ayrıca tecrübeli oyuncu Sofiane Feghouli, kasığından geçirdiği sakatlık sebebiyle kadroda yer almadı. Cezayirli oyuncunun yerine Alexandru Cicaldau görev yapacak.

İşte Galatasaray'ın Barcelona 11'i

Galatasaray XI: Inaki Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.



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