Galatasaray'da Gomis gerçeği! 8. sırada olacaktı

Galatasaray'ı İstanbulspor karşısında galibiyete taşıyan Bafetimbi Gomis eleştirilere ve hakkında çıkan 'ayrılacak' dedikodularına performansıyla cevap vermeye devam ediyor.



Süper Lig'de birbirinden kritik 6 gole imza atan Gomis tek başına sarı-kırmızılı takıma ekstradan 11 puan kazandırdı ve Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalmasını sağladı.



Fransız golcü sayesinde Antalyaspor ve Ümraniyespor'un ardından İstanbulspor'u geçen Galatasaray yine 37 yaşındaki kurt oyuncunun gol attığı Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarını da kazanmıştı.



GOLLERİ OLMASAYDI 8. SIRADA OLACAKTI



Gomis'in golleri olmasaydı 30 yerine 19 puanla 8. sırada yer alacak sarı-kırmızılılar, deneyimli futbolcunun katkısı ile liderliğe oturdu.





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